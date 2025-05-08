В России лесопожарными службами ликвидировано 49 лесных пожаров

В России ликвидировано 49 лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Авиалесоохраны.

Площадь, пройденная огнем составляет 58 542 га. Лесные пожары ликвидированы в 20 регионах: в Брянской, Свердловской, Архангельской, Тюменской, Амурской, Калининградской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Саратовской областях, республиках Саха (Якутия), Бурятия, Приморском, Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Еврейской автономной области.

На 8 мая на территории России в семи регионах действовало 77 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем составляет 304 000 га.

Больше всего пожаров в Забайкальском крае - 37, площадь пожаров - 285 427 га, в Бурятии - 20 пожаров, площадь - 10 489 га, семь пожаров - в Якутии - 1 125 га, в Хабаровском крае - шесть пожаров на площади 2 121 га, два пожара в Амурской области на площади 88 га. По одному пожару в Красноярском крае, ЕАО.

На тушении было задействовано 2 719 человек, 441 единица техники, девять воздушных судов. На авиационном мониторинге – 56 воздушных судов.

Режим ЧС введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, в Баунтовском эвенкийском муниципальном районе Республики Бурятия, в Верхоянском муниципальном районе Республики Саха (Якутия), в Сковородинском муниципальном районе Амурской области. Особый противопожарный режим установлен в 53 субъектах Российской Федерации. Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации.