08 Мая 2025
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Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Демарш Рады? В соглашение с США внесена оговорка

Комитет Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству изменил свое решение по поводу соглашения с США по недрам. К законопроекту о ратификации добавлена преамбула, в которой говорится, что Рада не знакома с дополнительными соглашениями по сделке и ратифицирует только один известный ей документ. То есть ратифицируется только рамочное соглашение, а не два других секретных документа.
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Как пишет оппонент Зеленского депутат Рады Ирина Геращенко, это означает, что главный договор об ограниченном партнерстве, который скрывают от депутатов, не является автоматически одобренным. Его нужно ратифицировать в парламенте отдельно.

Это уже не первое изменение условий ратификации. На днях в преамбулу законопроекта были внесены положения, согласно которым любые другие договоренности не должны противоречить рамочному соглашению, а сделка распространяется на территорию Украины в "границах 1991 года". При этом соглашение, которое выносится на ратификацию, содержит ссылки на договор об ограниченном партнерстве, который и является основным документом и заведомо выходит за рамки соглашения.

Очевидно, украинские депутаты пытаются как-то выкрутиться из унизительного положения, когда они вынуждены одобрять не известное им полностью соглашение. Если Рада ратифицирует соглашение в таком виде, то через какое-то время теоретически это может стать основанием для его невыполнения.

Депутат Рады Александр Дубинский считает, что цель ратификации в Раде антиконституционного договора о недрах - это попытка Зеленского конвертировать ситуацию в продолжение боевых действий. А сам он возьмет всех депутатов в подельники.

Ратификация соглашения состоится сегодня, заявил накануне Зеленский.

Теги: украина, сша, соглашение


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