Демарш Рады? В соглашение с США внесена оговорка

Комитет Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству изменил свое решение по поводу соглашения с США по недрам. К законопроекту о ратификации добавлена преамбула, в которой говорится, что Рада не знакома с дополнительными соглашениями по сделке и ратифицирует только один известный ей документ. То есть ратифицируется только рамочное соглашение, а не два других секретных документа.

Как пишет оппонент Зеленского депутат Рады Ирина Геращенко, это означает, что главный договор об ограниченном партнерстве, который скрывают от депутатов, не является автоматически одобренным. Его нужно ратифицировать в парламенте отдельно.

Это уже не первое изменение условий ратификации. На днях в преамбулу законопроекта были внесены положения, согласно которым любые другие договоренности не должны противоречить рамочному соглашению, а сделка распространяется на территорию Украины в "границах 1991 года". При этом соглашение, которое выносится на ратификацию, содержит ссылки на договор об ограниченном партнерстве, который и является основным документом и заведомо выходит за рамки соглашения.

Очевидно, украинские депутаты пытаются как-то выкрутиться из унизительного положения, когда они вынуждены одобрять не известное им полностью соглашение. Если Рада ратифицирует соглашение в таком виде, то через какое-то время теоретически это может стать основанием для его невыполнения.

Депутат Рады Александр Дубинский считает, что цель ратификации в Раде антиконституционного договора о недрах - это попытка Зеленского конвертировать ситуацию в продолжение боевых действий. А сам он возьмет всех депутатов в подельники.

Ратификация соглашения состоится сегодня, заявил накануне Зеленский.