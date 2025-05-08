Пять депутатов Европарламента приедут в Москву почтить память погибших во Второй мировой войне

Пять депутатов Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра, среди которых немецкие политики от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених, планируют приехать в Москву, чтобы почтить память погибших в ходе Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления немецких политиков.

Визит планируется двухдневный - с 9 по 10 мая.

"Мы примем участие в торжествах, посвященных годовщине Победы над немецким фашизмом, и проведем дискуссии с парламентариями и другими представителями политики и культуры. Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению евродепутатов их визит также приурочен к объявленному Россией прекращению огня на Украине в дни 80-й годовщины Победы. Депутаты подчеркнули, что считают катастрофическим продолжение войны, за которое выступает ЕС. А вместо программы перевооружения ЕС необходимо "сосредоточиться на дипломатии и поиске прочного мира в Европе, а также на новом начале европейско-российских отношений".

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас предостерегла политиков от поездок в Москву на 9 Мая. Вместо этого она призвала европейских лидеров съездить в этот день в Киев. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позором попытки ряда стран ЕС помешать самолетам европейских лидеров долететь до Москвы по случаю 80-летия Победы.