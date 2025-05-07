Трамп подписал прокламацию, утвердив 8 мая Днем Победы

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Как указано в документе, опубликованном на сайте Белого дома, в этот день американский народ воздает дань памяти всем, кто погиб, и подтверждает обязательство хранить безопасность, процветание и свободу Америки и всего мира.

"Сегодня наша страна с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзных держав над национал-социализмом и фашизмом. В День победы во Второй мировой войне мы празднуем непревзойденную силу и мощь американских вооруженных сил и обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, как внешних, так и внутренних", — говорится в документе.

Согласно прокламации, за годы войны потери США составили порядка 250 тысяч человек. По мнению Трампа, без жертв американских солдат войну бы выиграть не удалось и сегодняшний мир "выглядел бы совсем иначе".

В документе также говорится, что 8 мая 1945 года знаменует собой безоговорочную капитуляцию Германии, а также "начало конца долгой, жестокой и кровопролитной войны".

"Миллионы бессмысленно потерянных душ служат напоминанием о том, почему мы должны стремиться к миру силой. Мы будем измерять наш успех не только победами в битвах, но и войнами, которые мы завершаем. Мое главное наследие — быть миротворцем", — заявил Трамп.

Он намерении Трампа объявить 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне стало известно еще на прошлой неделе. Тогда он заявил, что США сделали для победы "больше, чем любая другая страна".

В январе американский лидер заявлял, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну.