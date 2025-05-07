Вэнс: Россия просит слишком многого на переговорах по заверешению конфликта на Украине

Россия выдвигает чрезмерные требования на переговорах по Украине. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. При этом в Белом доме не считают, что Москва вовсе не заинтересована в мирном урегулировании.

"Я бы не стал говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании. Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?" — сказал Вэнс в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп смог "заставить" Россию назвать условия урегулирования конфликта, и в этом его большая заслуга. Вэнс отметил, что реакция Вашингтона на выдвинутые Москвой требования была такой: "вы просите слишком много". Однако "именно так складываются переговоры", добавил он.

Вице-президент также подчеркнул, что в Белом доме не вызывает удивления колоссальная разница между позициями России и Украины. По его словам, следующим шагом должна стать выработка базовых условий для начала прямого диалога между сторонами.