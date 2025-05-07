Президент Азербайджана не приедет в Москву на 9 Мая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поедет в Москву на празднование 80-летия Победы из-за мероприятий, посвященных его отцу — Гейдару Алиеву. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", - сообщил Ушаков он журналисту Александру Юнашеву. 10 мая — день рождения Гейдара Алиева, умершего в 2003 году.

На праздничные мероприятия ко дню Победы в Москву приедут более 20 глав государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.