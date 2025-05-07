07 Мая 2025
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80-летие Победы Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Имена Героев Советского Союза и России присвоены астраханским школам

В преддверии 80-летия Великой Победы Игорь Бабушкин принял участие в мероприятиях по присвоению образовательным учреждениям Ахтубинского района имен Героев Советского Союза и России.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Средняя общеобразовательная школа в селе Покровка теперь носит имена Героя Советского Союза Петра Гужвина и Героя России Евгения Козловского. Пётр Гужвин, уроженец Покровки, в ноябре 1942 года совершил бессмертный подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеского дота. Выпускник этой же школы Евгений Козловский погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Оба героя – пример традиций и ценностей защитников Отечества, которые передаются через поколения. Уверен, что сегодняшнее событие стало для учеников школы символическим напутствием. Пусть память о подвигах героев вдохновляет на новые победы» – отметил глава региона.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Средняя общеобразовательная школа № 4 в Ахтубинске названа в честь Героя России Николая Васильева, выпускника учебного заведения, погибшего в 2023 году при освобождении подшефного города Кременная Луганской Народной Республики.

«Подвиг Николая Васильева стал достойным продолжением воинских традиций дедов и прадедов, отстоявших родную землю в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что ученики школы всегда будут помнить имя выдающегося земляка и гордиться им», — подчеркнул губернатор.

В память о защитниках Отечества Игорь Бабушкин возложил цветы к памятникам и мемориальным доскам Героев.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Также глава Астраханской области встретился с родителями погибших Героев России Евгения Козловского и Николая Васильева. Он поблагодарил их за воспитание достойных сыновей, настоящих офицеров. Школам Игорь Бабушкин передал современное оборудование – интерактивные панели.

Торжественные церемонии объединили родственников героев, ветеранов, учащихся, педагогов, представителей общественных организаций и власти и стали важной частью подготовки к юбилею Великой Победы.

Теги: игорь бабушкин, астраханские школы, герой россии, выпускник


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