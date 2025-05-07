07 Мая 2025
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80-летие Победы Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов открыл в Череповце памятник выпускникам вологодских военных училищ

Губернатор Вологодской области принял участие в торжественной церемонии открытия центрального объекта Курсантского сквера в Череповце.

Эскиз композиции памятника подготовили мастера Студии военных художников имени М.Б. Грекова – государственной творческой организации Минобороны РФ. Он олицетворяет сразу три эпохи: в центре – выпускник Лепельского пехотного училища, которое готовило офицеров в годы Великой Отечественной войны, фигура справа посвящена воинам-интернационалистам, а слева – бойцам Специальной военной операции.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«По моему глубочайшему убеждению, 9 мая – главный государственный праздник России, главная точка сборки национального согласия, объединения вокруг идей патриотизма и исторической памяти, справедливости, уважения к своей державе, консолидации вокруг здравого смысла и нашего Президента, верховного главнокомандующего. Этот памятник стал подарком от областного Правительства: по просьбе университета радиоэлектроники мы год назад выделили сумму в размере 20 миллионов рублей, еще 15 миллионов рублей довели через Мэрию Череповца. Это дань уважения моему родному городу, нашим корням, истории, великому подвигу советского и русского народа. И это то самое событие, которое должно запомниться молодым людям, живущим в Вологодской области – на нашей великой земле Героев», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Глава региона подчеркнул, что монумент также символизирует российско-белорусское братство: «Я всегда отношусь к нашим братьям-белорусам как к представителям одного единого славянского суперэтноса. Мы с ними единый народ – я в этом глубоко убежден. Очень благодарен нашим белорусским коллегам за то, что они сегодня почтили вниманием открытие этого монумента. Впредь мы будем стоять за историческую правду, за справедливость и будем бороться вместе с нашими белорусскими соратниками с попытками ревизии истории, с попытками переписать историю».

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Губернатор в свое речи на торжественном открытии монумента отметил, что памятник символизирует наш подход к истории и идеологию работы нашей команды, а именно – восприятие истории как единой неделимой цепи скованных между собой звеньев исторического процесса.

"Важно помнить, что сегодня наши великие воины, лучшие сыны Отечества, Герои, земляки ведут бой на линии боевого соприкосновения Специальной военной операции. Их подвиг ничем не уступает подвигам наших прадедов и дедов, которые сохранили и отстояли нашу державу, преумножили ее богатство и передали нам – следующему поколению. Открывая столь знаковый для города монумент, нельзя не вспомнить о павших Героях: и отстоявших нашу Отчизну во времена Великой Отечественной войны, и ушедших в вечность наших Героев-земляков на СВО. Вечная им память", – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Во время торжественной церемонии начальник Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники, генерал-майор Сергей Булыгин выразил благодарность Губернатору Георгию Филимонову и областным властям за всестороннее содействие в установке памятника.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

К открытию монумента преобразился и сам Курсантский сквер: здесь заменили прогулочные дорожки, установили малые архитектурные формы, а когда позволит погода – выполнят озеленение общественного пространства.

Теги: георгий филимонов, памятник в череповце, курсанты, торжественная церемония


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