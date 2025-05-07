Екатеринбург принимает участников II этапа спартакиады России по дзюдо

07 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область Тюменская область Уральский ФО В России
Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Екатеринбург принимает участников II этапа спартакиады России по дзюдо

Екатеринбургский спортивный клуб "Родина" принимает участников II этапа спартакиады России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации дзюдо Свердловской области, на татами вышли представители Уральского федерального округа: Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Юниорам и юниоркам предстоит сразиться в восьми весовых категориях. Спортсмены, которые в итоговом протоколе займут первые места, получат право на участие в финале Спартакиады России, которая состоится в конце июля 2025 года в Армавире.

II этап спартакиады России по дзюдо в Екатеринбурге(2025)|Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

От лица Федерации дзюдо России участников соревнований поприветствовал Юрий Степкин – заслуженный мастер спорта России по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр.

II этап спартакиады России по дзюдо в Екатеринбурге(2025)|Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

"Добрый день, уважаемые спортсмены, представители команд, представители судейского корпуса. Прежде всего, поздравляю вас с отбором, со вторым этапом спартакиады молодежи. Желаю отработать без травм, продемонстрировать красивую технику дзюдо. Всех поздравляю с наступающим Днем Победы. Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой", - пожелал Юрий Степкин.

II этап спартакиады России по дзюдо в Екатеринбурге(2025)|Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Организатором соревнований выступает Федерация дзюдо Свердловской области. Региональный координатор проекта "Выбор сильных" Алексей Свалов отметил большой вклад федерации в подготовку высококвалифицированных спортсменов.

Алексей Свалов на II этапе спартакиады России по дзюдо в Екатеринбурге(2025)|Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

"Работа, которая проводится Федерацией дзюдо Свердловской области и спортклубом "Родина", заслуживает отдельных теплых слов. Благодарю вас за заботу, поддержку и опору для ребят, которые выбрали для себя занятия дзюдо и самбо. Участникам соревнований желаю добиться поставленных целей, показав красивую технику борьбы. Отдельно хочу поздравить всех с наступающей восьмидесятой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вспомните своих бабушек и дедушек, поблагодарите их за Подвиг, тяжелый труд, который привел нашу страну к Победе в Великой Отечественной войне", - призвал Алексей Свалов.

Теги: дзюдо, спартакиада, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети