Екатеринбург принимает участников II этапа спартакиады России по дзюдо

Екатеринбургский спортивный клуб "Родина" принимает участников II этапа спартакиады России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации дзюдо Свердловской области, на татами вышли представители Уральского федерального округа: Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Юниорам и юниоркам предстоит сразиться в восьми весовых категориях. Спортсмены, которые в итоговом протоколе займут первые места, получат право на участие в финале Спартакиады России, которая состоится в конце июля 2025 года в Армавире.

От лица Федерации дзюдо России участников соревнований поприветствовал Юрий Степкин – заслуженный мастер спорта России по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр.

"Добрый день, уважаемые спортсмены, представители команд, представители судейского корпуса. Прежде всего, поздравляю вас с отбором, со вторым этапом спартакиады молодежи. Желаю отработать без травм, продемонстрировать красивую технику дзюдо. Всех поздравляю с наступающим Днем Победы. Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой", - пожелал Юрий Степкин.

Организатором соревнований выступает Федерация дзюдо Свердловской области. Региональный координатор проекта "Выбор сильных" Алексей Свалов отметил большой вклад федерации в подготовку высококвалифицированных спортсменов.

"Работа, которая проводится Федерацией дзюдо Свердловской области и спортклубом "Родина", заслуживает отдельных теплых слов. Благодарю вас за заботу, поддержку и опору для ребят, которые выбрали для себя занятия дзюдо и самбо. Участникам соревнований желаю добиться поставленных целей, показав красивую технику борьбы. Отдельно хочу поздравить всех с наступающей восьмидесятой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вспомните своих бабушек и дедушек, поблагодарите их за Подвиг, тяжелый труд, который привел нашу страну к Победе в Великой Отечественной войне", - призвал Алексей Свалов.