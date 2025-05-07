Песков: Россия призывает Индию и Пакистан к переговорам

Россия призывает Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обострение отношений между двумя странами - повод для "чрезвычайной обеспокоенности".

"Мы призываем обе стороны к сдержанности и к скорейшему переходу к переговорному методу урегулирования разногласий", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Индия объявила о начале операции "Синдур" – возмездии за теракт, который произошел 22 апреля в Пахалгаме на севере Индии. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Фронт сопротивления", которая базируется в Пакистане. Дели обвиняет спецслужбы Пакистана в причастности к нападению, Исламабад отрицает обвинения.