В Ярославле к 100-летию Победы заложена капсула

В Ярославле заложена "капсула Победы". Её должны вскрыть через 20 лет, в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал закладку историческим событием. Он подчеркнул, что Ярославская область внесла огромный вклад в Победу.

Капсулу заложили в специально выкопанное углубление в земле в саду за мемориалом "Вечный огонь". Рядом установлена табличка, на которой сказано, в частности, "вскрыть в 2045 г., в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.", пишет РИА Новости.