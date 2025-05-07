Москвичей предупредили о пробках из-за прибытия иностранных делегаций

Москвичам порекомендовали сегодня выехать с работы пораньше, а на отдых отбыть – попозже, это связано с возможными пробками на дорогах.

"Рекомендуем выезжать на авто до 16:00 или после 19:00", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения. Хотя сейчас на столичных дорогах обстановка всего на 4 балла, к вечеру ситуация может измениться.

"На движение могут повлиять увеличение числа авто и поездок в преддверии длинных выходных; прибытие иностранных делегаций; дорожные работы и мелкие ДТП. Рекомендуем сегодня использовать метро или отложить поездки на авто на более позднее время — после 19:00. Так вы сэкономите время в пути", - добавили в ЦОДД.