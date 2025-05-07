В Херсонской области предотвращён теракт на митинге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении теракта в Херсонской области. Он должен был состояться на митинге.

Задержаны трое уроженцев Украины. Они готовили подрыв самодельного взрывного устройства около памятника "Танк Т-34", установленного в Каховке в честь воинов освободителей Советской Армии. Взрыв должен был состояться во время памятного митинга с участием руководства и жителей города. Предполагаемых преступников завербовали ещё осенью 2024 г. через Instagram (признана экстремистскими и запрещена в России) для передачи противнику сведений о дислокации подразделений ВС РФ на территории Херсонской области.

По заданию кураторов злоумышленники попытались подорвать машину с российскими солдатами. Они же собирались совершить убийство с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) одного из сотрудников администрации Голопристанского округа Херсонской области. У них изъято четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка, и металлические банки из-под энергетических напитков, оборудованные GSM-модулями с СИМ-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты. Возбуждены уголовные дела. Их фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием, сообщает центр общественных связей ФСБ России.