07 Мая 2025
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80-летие Победы Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

В Вологде создали граффити с ликами Героев Великой Отечественной войны стала стартом

Автором изображений Героев Советского Союза – уроженцев Вологодской области на муралах в областном центре стал вологодский художник Олег Иванов.

«В преддверии праздника 80-летия Великой Победы на фасадах жилых домов появились портреты наших великих земляков, чьи имена с гордостью носят улицы областной столицы. Каждый мурал – символ памяти и уважения к героическому прошлому, олицетворение мужества, стойкости и самопожертвования вологжан, боровшихся за свободу и независимость Родины. Через уличное искусство говорим о важных исторических событиях и их Героях, о ценностях и истинах, о любви к родной Вологодчине», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Граффити с изображением дважды Героя Советского Союза, одного из освободителей Европы и великих полководцев Победы Ивана Степановича Конева нанесено на здание по адресу: улица Конева, 20. Мурал, посвященный дважды Герою Советского Союза, летчику-истребителю Александру Федоровичу Клубову, появился на фасаде пятого корпуса 22-го дома по улице Залинейной.

Сегодня состоялось торжественное открытие граффити в честь Степана Александровича Ловенецкого – Героя Советского Союза, сержанта, механика-водителя самоходной установки 1815-го артиллерийского полка. Оно расположилось по адресу: улица Ловенецкого, 15. К 9 мая будет создан еще один мурал с изображением Василия Николаевича Прокатова, местом нанесения портрета Героя Советского Союза определен 10-ый дом по улице Прокатова.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Надо отметить, что первые муралы, посвященные вологодским Героям Великой Отечественной войны, стали началом масштабного фестиваля стрит-арта «Палисад», который проводится в Вологде при поддержке Губернатора Георгия Филимонова.

В 2025 году на фасадах зданий в Вологде и Вологодском округе впервые создадут 100 муралов, объединенных темой «Место Силы Русского Мира». Художники со всей страны запечатлеют на стенах домов исторические события и места, Героев, семейные ценности, национальные образы и мотивы, патриотические символы и индустриальную романтику.

Теги: георгий филимонов, муралы, герои великой отечественной, день победы, граффити


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