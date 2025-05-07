В Кремле призвали с пониманием отнестись к отключениям интернета в Москве

В Кремле попросили жителей и гостей Москвы "с пониманием отнестись" к ограничению работы мобильного интернета во время празднования Дня Победы.

"Мы как москвичи, конечно же, хотим, чтобы праздник был отмечен. Вместе с тем мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем. В этой связи на протяжении всех дней, до 10 числа включительно, нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета. Это будет производиться по мере необходимости", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее жители и гости столицы жаловались на проблемы с транзакциями, на отсутствие мобильного интернета, сбои в работе банкоматов и т.д.