Вучич вылетел в Москву, несмотря на угрозы ЕС

Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, где примет участие в праздновании Дня Победы. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Предполагается, что Вучич 9 мая будет присутствовать на параде Победы на Красной площади.

6 мая сообщалось, что власти Литвы и Латвии якобы запретили перелет сербского самолета в Москву, в котором должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. Владимир Зеленский предупредил, что Киев не может гарантировать безопасное пребывание в эти дни в Москве мировых лидеров, которые собрались быть на Красной площади 9 мая.