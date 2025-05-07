Екатеринбурженку отправили в колонию за прописку 13 мигрантов в своей квартире

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил местную жительницу в колонию за организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что с сентября 2021 года по декабрь 2023-го на территории города действовала преступная группа под руководством иностранного гражданина 1972 г.р., занимающаяся организацией незаконного пребывания мигрантов на территории страны. Ее участники подыскивали иностранцев с соответствующим запросом и за деньги организовывали фиктивную постановку на миграционный учет.

Осужденная играла в этой схеме особую роль - в ее распоряжении было жилое помещение в одном из домов по ул. Латышская. В 2022 году она вступила в группу и предоставляла в миграционные органы документы, на основании которых 13 мигрантов были поставлены на учет в ее квартире. Это позволило легализовать их пребывание в России.

Осужденная признала свою вину в полном объеме и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд отправил ее в исправительную колонию общего режима на год. Приговор не вступил в законную силу.