07 Мая 2025
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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Нужно ввести распределение выпускников медвузов - депутат ГД

Для решения острейшей кадровой проблемы в государственной системе здравоохранения нужно ввести обязательное распределение выпускников медвузов и медколледжей. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя законопроект об обязательстве тех, кто учился на бюджете, отработать до трех лет в госбольницах.
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По его мнению, альтернатива возможна, но тогда необходимо реально повысить зарплату медицинским работникам и выровнять ее между регионами, а на это потребуется дополнительно около 500 млрд рублей в год. Таких денег нет и не будет в ближайшее время. Поэтому власти идут по пути ужесточения и повышения ответственности за невыполнение новой обязанности, считает депутат. В случае целевого набора этот метод оправдан: на обучение принимались абитуриенты с заранее обговоренными условиями. Но теперь речь идет о том, что обяжут отрабатывать всех. Тогда нужно сразу, на этапе приема, предупреждать абитуриентов, что им придется три года отработать в госусреждениях. Но все равно этого мало, нужно повышать социальный стандарт врача.

"Силовое принуждение без комплексных мер поддержки специалистов еще больше усилит дифференциацию между регионами в части кадрового обеспечения", - написал Алексей Куринный.

Пока что власти предлагают такую "мотивацию", как увеличение штрафа за отказ от обязательной отработки в трехкратном размере от стоимости обучения - до 3,6 млн рублей. Выдвигаются опасения, что это снизит количество абитуриентов в вузах на медицинских направлениях. Так считает лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. А глава профсоюза "Действие" Андрей Коновал назвал инициативу дискриминационной мерой.

Тем временем в комитете Госдумы по охране здоровья уже предварительно одобрили законопроект. В отзыве сказано, что выпускники, которые не идут работать в госбольницы, нарушают свои обязательства перед государством, которое финансировало их обучение, но не получило ожидаемой отдачи в виде трудоустроенного специалиста.

По данным Минздрава, в России не хватает около 24 тысячи врачей и еще 64 тысячи работников среднего медицинского персонала. При этом 35-40% выпускников медвузов и медколледжей, получивших образование за счет бюджета, не хотят работать в государственных учреждениях здравоохранения.

Теги: врачи, здравоохранение


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