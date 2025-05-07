В Чувашии в День Победы возможны ограничения работы мобильного интернета

В Чувашии возможны ограничения работы мобильного интернета в День Победы. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в Telegram-канале.

Также, по его словам, 9 мая будут вводиться ограничения на проезд транспорта.

Меры связаны с обеспечением безопасности мероприятий к Дню Победы, уточнил Николаев.

Ранее аналогичное предупреждение выпустили власти соседней Мордовии, а также Воронежской области и Москвы.

Baza писала, что в ночь на 7 мая мобильный интернет был отключен в более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА. По информации телеграм-канала, трудности с доступом к мобильным сетям наблюдаются в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях. Также сбои есть у ряда абонентов в Москве и Петербурге. Кроме того, интернет полностью отключен в Саранске и нескольких населенных пунктах Мордовии.