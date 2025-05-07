В telegram-каналах рассылают фальшивые новости о выплатах ко Дню Победы

В различных telegram-каналах появились фальшивые сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки от государства в честь Дня Победы. Эти фейки используют "для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества".

В сообщениях говорится о выплатах, минимальная из которых составляет 38 тыс. 925 руб. Деньги якобы полагаются каждому гражданину России вне зависимости от материального положения. В тексте упоминаются и несуществующие меры поддержки, в том числе для семей с детьми. Далее даются ссылки на инструкции по получению выплат.

Ссылка из поста ведет в telegram-бот, который предлагает пользователю получить 50 тыс. руб. Под этим предлогом пользователя переводят в мошеннический telegram-канал про инвестиции. Подписчикам канала обещают увеличить доход в сотни раз и призывают перечислить инвестиции напрямую на банковскую карту, номер которой указан в сообщении, сообщил "Ведомостям" разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6.