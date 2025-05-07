07 Мая 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцам подробно рассказали об ограничениях во время проведения "Бессмертного полка"

В этом году "Бессмертный полк" в Екатеринбурге пройдет с большим количеством ограничений. Об этом во время пресс-конференции рассказал штаб регионального отделения "Бессмертный полк России" по Свердловской области Сергей Боровиков.

По его словам, при входе в зону шествия будет установлен усиленный досмотр. Помимо колюще-режущих предметов, аэрозольных баллонов, алкоголя и табачной продукции, к шествию не допустят людей со стеклом, например, с бутылками или рамками для фотографий героев. Также при себе не разрешено иметь спички, напитки объемом, превышающим 500 мл и экстремистские материалы. Не пропустят в этот раз и людей с детскими колясками - единственным исключением является инвалидный транспорт.

Не допускаются к шествию флаги, плакаты, вещи с символикой иностранных и ныне несуществующих государств, политических партий или рекламой, а также региональные флаги. При этом, приветствуются флаги России, вещи с символикой "Бессмертного полка", официальной символикой 80-летия Победы, СВО и георгиевские ленты.

Портрет родственника-героя можно пронести не только в рамке на листе, но и на одежде, транспортном средстве или в виде бейджа.

Напомним, что впервые за два года "Бессмертный полк" пройдет в Екатеринбурге в очном формате. Городские власти ожидают, что с фотографиями родственников, участников Великой Отечественной войны, пройдут около 150 тысяч человек. Шествие традиционно пройдет от улицы Толмачева до улицы Жукова.

Среди прочего, в центре города на время акции запретят езду на самокатах и велосипедах. Это затронет участки улиц: Челюскинцев, Московской, Радищева, Добролюбова, Малышева, Пушкина, Карла Либкнехта, Первомайской, проспекта Ленина, улицы Николая Никонова и переулка Красный.

Теги: Екатеринбург, Бессмертный полк, ограничения


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