В Югре пенсионер перевел мошенникам 11,6 миллионов рублей

В Югорске 71-летнего пенсионера мошенники развели на 11,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры. Пенсионеру позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей почты. Женщина сообщила, что на имя мужчины пришла посылка, но в пути она повредилась потому необходимо уточнить адрес доставки.

Мужчина действительно ждал посылку, потому поверил мошеннице и назвал ей поступившие СМС-коды.

Вскоре позвонила женщина, представившись сотрудницей Росфинмониторинга, и сообщила, что личный кабинет портала Госуслуг югорчанина взломан, а на гражданина другой страны оформлена генеральная доверенность от его имени для распоряжения всеми денежными средствами. Для предотвращения списания денежных средств она попросила связаться с якобы ее коллегой, который окажет необходимую помощь.

Следующий звонок потерпевший сделал сам по указанному ему номеру телефона, и дальнейшее общение с ним продолжил мужчина, который сообщил, что была осуществлена попытка снятия денежных средств в размере двух миллионов рублей со счета заявителя и что к этой ситуации подключатся сотрудники ФСБ для поимки злоумышленников.

Поверив сказанному, пенсионер продолжил общение с лжеинспектором по видеосвязи и стал выполнять его указания, а именно снял наличные средства в размере одного миллиона рублей со своего счета и перевел их через банкомат на указанные ему "безопасные счета". Общение с мошенниками продолжалось семь дней. Пенсионер совершил еще 26 переводов на сумму 11 млн 485 тыс. руб.

Дальнейшие действия с денежными средствами предотвратил сын потерпевшего, когда понял, что его отец стал жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".