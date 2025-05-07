Шлеменко о своем бое с "Белазом" в Екатеринбурге: "Он полезет бороться"

Известный российский боец Александр Шлеменко поделился своими ожиданиями от поединка с белорусом Владиславом Ковалевым, с которым ему совсем скоро предстоит встретиться на турнире в Екатеринбурге.

Поединок "Шторма" и "Белаза" возглавит стадионный турнир RCC 22, который состоится в уральской столице. Он пройдет 31 мая на новейшей "УГМК-Арене".

Говоря о своем сопернике, Шлеменко отметил, что Ковалев считает себя борцом.

"Если брать этого Влада, то он все-таки себя позиционирует как борец. Он говорит, что он базовый борец, и в кулачку "залетел" случайно. То есть ему пришлось. Поэтому я бы не стал брать, что у него есть какие-то преимущества в кулаках. Все-таки в бою со мной он полезет бороться. Это 100%, я это знаю", - цитирует Шлеменко пресс-служба лиги смешанных единоборств RCC.

Ранее "Шторм" довольно жестко высказался о "Белазе" и заявил, что тот "слишком много на себя взял".