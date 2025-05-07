В Москве стала дорожать долгосрочная аренда квартир

В Москве начался рост цен на долгосрочную аренду квартир. Впервые за семь месяцев медианная ставка (месяц к месяцу) стала больше на 2,3% до 84 тыс. руб. в месяц.

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Наиболее существенный рост стоимости аренды жилья за месяц в апреле зафиксирован в Центральном (на 4%, до 240,3 тыс. руб. в месяц за квартиру), Северном (на 1,9% до 102,1 тыс. руб.), Юго-Западном административных округах (на 1,5% до 78,1 тыс. руб.). При этом за апрель аренда подешевела лишь в двух округах в южной части Москвы – в Южном (на 1,3% до 82,6 тыс. руб.) и Юго-Восточном (на 1,1% до 72,1 тыс. руб.) административных округах, пишет РБК.

В сентябре 2024 г. выяснилось, что в России за год выросла разница между платежами за аренду квартиры и взносами по ипотеке: до этого кредит на недвижимость в крупных городах был в 1,8 раза дороже аренды, осенью прошлого года разница выросла до 2,3 раза. То есть снимать жильё было выгоднее, чем брать его в ипотеку.