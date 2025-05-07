Главу Кленовскго села признали виновным в мошенничестве на 2,8 миллиона рублей

Нижнесергинский районный суд отправил в колонию главу Кленовского сельского поселения (Свердловская область) за мошенничество на сумму свыше 2,8 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что с мая 2017 года по июль 2018-го осужденный заключил с индивидуальным предпринимателем 34 фиктивных договора на общую сумму в 2,8 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории поселения. После этого он подыскивал из круга знакомых местных жителей либо работников муниципального унитарного предприятия, подведомственному администрации поселения и просил их выполнить работы за сумму, намного ниже указанной в договорах. Разницу глава поселения забирал себе.

Осужденный до последнего не признавал вину в совершении преступлений, однако суд постановил, что глава Кленовского сельского поселения совершил мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и приговорил его к трем годам исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании с осужденного материального ущерба в размере свыше 2,8 млн рублей.