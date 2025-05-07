В Домодедово для пассажиров задержанных рейсов сыграл кремлевский оркестр

Среди застрявших в московском аэропорту Домодедово пассажиров оказались музыканты Государственного кремлевского оркестра Управделами президента. Они собирались вылететь рейсом "Уральских авиалиний" в Калининград, но из-за закрытия неба над Москвой артистам пришлось задержаться.

Не растерявшись, музыканты устроили импровизированное выступление прямо в холле аэропорта. Заслуженные и народные артисты России исполнили популярные военные песни – "Катюшу", "Трех танкистов", "Марш авиаторов".

Напомним, массовые ограничения на выпуск и посадку самолетов в столичных аэропортах сегодня вводились из-за атак беспилотников. На запасные аэродромы ушли десятки рейсов.