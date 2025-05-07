В Югре будут судить инструктора по плаванию, у которого едва не утонул ребенок

В Ханты-Мансийске будут судить инструктора по физической культуре дошкольного учреждения за то, что во время занятий по плаванию в бассейне едва не утонул ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении инструктора было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 29 января 2025 года инструктор проводил занятия в бассейне без сопровождения воспитателей и тьюторов. Во время занятий один из детей не удержал равновесие и погрузился под воду. Инструктор вытащил его, провел реанимационные мероприятия. Мальчик остался жив, но его здоровью причинен легкий вред.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В адрес заведующей детского сада следователем внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.