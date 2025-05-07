07 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

ГК "КОРТРОС" стала лидером по продажам жилья в Екатеринбурге в 1 квартале 2025 года

ГК "КОРТРОС" стала первой компанией Екатеринбурга по количеству сделок и общей площади проданных квартир в 1 квартале 2025 года, согласно отчету аналитического сервиса bnMAP.pro. Ранее, по итогам 2024 г., девелопер также стал лидером продаж среди других компаний-застройщиков города.

Основной вклад в эти результаты обеспечил ключевой проект группы компаний в Екатеринбурге — "Академический", сообщили в ГК "КОРТРОС". Всего с января по март текущего года в кварталах Академического района было продано 404 лота общей площадью 16 194 кв. м. Таким образом, на долю компании пришлось 10,7% всех сделок, заключенных в городе в январе-марте 2025 г.

Большая часть продаж в главном проекте "КОРТРОС" в Екатеринбурге пришлась на жилые кварталы "Первый Академ" и "Спутник-1", в которых было реализовано 216 и 122 лота, соответственно.

"Лидерство по итогам квартала — результат долгосрочной стратегии группы компаний. Мы последовательно инвестируем в комплексное развитие территории с полноценной городской средой — детскими садами, школами, парками, поликлиниками и транспортной инфраструктурой. Именно такой подход сегодня востребован у покупателей", — рассказала директор по продажам АО СЗ "РСГ-Академическое" Нина Голубцова.

Кварталы “Первый Академ” и “Спутник-1” — наглядный пример реализации этой стратегии, отметила она.

"Мы проектируем объекты социальной инфраструктуры для комфортной жизни: в "Спутнике-1" уже работает новая школа, построенная по нашему проекту. Рядом расположен Преображенский парк, Дворец дзюдо, трамвайная линия – в создание каждого объекта девелопер внес свой вклад. В квартале "Первый Академ" проект школьного комплекса получил положительное заключение государственной экспертизы, рядом трамвайная линия и Юго-западный лесопарк. Наши клиенты выбирают не квадратные метры, а образ жизни. И в этом смысле Академический район становится одной из самых привлекательных локаций в Екатеринбурге. Новая застройка объединяет: возможности для работы и отдыха на природе, занятий спортом, творчество, общение и, конечно, безопасность", — добавила Нина Голубцова.

Академический район Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Также она отметила, что в ситуации ограничения льготной ипотеки покупателям предлагаются дополнительные возможности для приобретения жилья. Среди них – субсидирование ставки по рыночной ипотеке на срок от 1 года до 3 лет, что обеспечивает покупателям выгодные условия и комфортный ежемесячный платеж.

"Это философия доверия, которая лежит в основе всех наших проектов", — заключила Нина Голубцова.

Проект комплексного освоения территории "Академический" — самый большой в Европе проект подобного рода, который ГК "КОРТРОС" успешно реализует с 2007 г. В 2021 г. "Академический" получил статус отдельного административного района города Екатеринбурга. Масштаб, разнообразие и уровень продуманности инфраструктуры Академического не имеет аналогов среди жилых районов даже в более крупных городах России. Так, в проекте уже построено почти 2,3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости и объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 15 детских садов, 6 школ, 13 км пешеходных аллей, 50 га Преображенского парка, 20 км велодорожек, станцию скорой и медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детей, музыкальную и художественную школы, 70 футбольных полей, Дворец Дзюдо, Академию тенниса и 287 км инженерных сетей.

Теги: КОРТРОС, Академический


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