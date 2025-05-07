"Победа" отменила часть рейсов на 7 мая из-за ограничений в аэропортах

Авиакомпания "Победа" в связи с введенными ограничениями в ряде российских аэропортов отменяет часть рейсов 7 мая.

"В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России от 6 и 7 мая часть рейсов "Победы" были перенаправлены на запасные аэродромы, задержаны на вылет или отменены", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее в Росавиации заявили, что минувшей ночью столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно не принимали и не отправляли рейсы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на город.

Также сообщалось, что из-за атаки беспилотников на Москву были отменены или задержаны 10 рейсов из Екатеринбурга. Трудности возникли у пассажиров трех авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Победа" и "Аэрофлот".