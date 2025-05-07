В Екатеринбурге мошенники "похитили" 12-летнего школьника ради родительского сейфа

Мошенники "похитили" 12-летнего школьника из Екатеринбурга, чтобы потребовать у родителей выкуп. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Все началось 5 мая, когда подросток зарегистрировался в одном из Telegram-каналов, чтобы познакомиться с девушкой. Найдя симпатичную сверстницу по имени Ксюша, мальчик вступил с ней в переписку, а собеседница, в свою очередь, попросила скинуть геоданные, чтобы посмотреть, далеко ли он живет.

После этого мальчику позвонил неизвестный, представившись капитаном полиции Волковым из отдела кибербезопасности. "Капитан Волков". Строго и даже грубо он сказал ребенку, что тот отправил геометку спецслужбам вражеского государства и теперь его родителям грозит уголовная ответственность и срок до 25 лет лишения свободы. Чтобы избежать неприятностей, мальчику нужно было найти в доме деньги, банковские карты и ценные вещи для последующей "резервации" на случай их изъятия сотрудниками ФСБ. Естественно, все контакты он должен был переименовать "для безопасности" и ничего никому не рассказывать.

Школьник перепугался и рассказал неизвестному, что все ценности хранятся в родительском сейфе, пароль от которого он не знает. По указке мошенников, подросток сбежал из дома вместе с сейфом, чтобы вскрыть его недалеко в заброшенном здании, однако добраться до денег ему так и не удалось.

В это же время родители сообщили в полицию о пропаже сына, которого правоохранители сразу же нашли и доставили в отдел полиции к маме и папе.

Когда мошенники поняли, что денег от ребенка им не получить, они перешли к плану "Б" и связались с его родителями, которым заявили, что похитили сына и потребовали 500 тыс. рублей. Однако и здесь аферистов ждала неудача - на тот момент мальчик уже находился рядом с опекунами.

"К счастью, эта история закончилась удачно, однако, правоохранители фиксируют увеличение числа подобных происшествий, и зачастую они заканчиваются крупными финансовыми потерями для семей. Управление МВД России по г. Екатеринбургу в очередной раз призывает родителей провести обстоятельные беседы с несовершеннолетними детьми на тему безопасности в интернете. Следует строго предупредить ребенка о том, что общение с незнакомцами и выполнение их требований недопустимо. Также рекомендуется быть бдительными и тщательно мониторить поведение детей, чтобы своевременно выявить негативную ситуацию и предотвратить ее последствия", - добавили в пресс-службе.