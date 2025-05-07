СМИ: 17-й пакет санкций ЕС против России будет "менее амбициозным"

17-й пакет санкций Евросоюза против России будет "менее амбициозным", чем изначально планировалось. В него войдут российские физлица, а также танкеры. Об этом сообщает портал Euractiv.

Еврокомиссия должна представить пакет рестрикций послам стран ЕС 7 мая. Одобрить его могут 20 мая, пишет портал со ссылкой на европейских дипломатов.

16-й пакет санкций против России одобрил ЕС 24 февраля. Новый пакет полностью запрещает импорт первичного алюминия. Ограничения также касаются 13 банков и 73 кораблей, которые ЕС считает частью российского теневого флота. Всего под санкции попали 35 российских компаний и 48 физических лиц, которые якобы причастны к боевым действиям на Украине.