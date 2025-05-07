ФСБ рассказала о технологиях вербовки последователей мошенников

В федеральной службе безопасности (ФСБ) России назвали новые технологии, которые применяют мошенники для вербовки последователей.

Организаторы мошенничеств исключают личное общение с исполнителями или же используют их "в тёмную"; скрывают или подменяют номера телефонов, используют подставные электронные платёжные реквизиты; генерируют аудиофайлы и "дипфейки". Координируют мошенничества против россиян с территории Украины, где есть 120-150 call-центров. Пособников в России ищут через объявления на русскоязычных интернет-ресурсах, оплата идёт посуточно криптовалютой.

Иногда формируются устойчивые организованные пособнические группы, перемещающиеся по России (так называемые гастролёры). Бывает и так, что появляется нелегальное оборудование в арендованном и перемещающемся между регионами автотранспорте. Значительная часть денег от телефонного мошенничества идёт на финансирование армии Украины и националистических бандформирований.

Участие в такой "работе" квалифицируется как пособничество и ведёт к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким статьям УК России, сообщает центр общественных связей ФСБ России.