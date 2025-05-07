Страшная реальность! Учитель заявил, что многим детям безразлична Великая Победа

Память о Великой Победе ослабла в обществе, заявил философ Александр Дугин в рамках марафона "Знание. Первые" в Москве. С этим мнением не просто согласен, а говорит о большой беде питерский учитель информатики и руководитель городского родительского комитета Михаил Богданов.

Он пишет, что это ощущают все классные руководители и учителя.

"Дети, в основной своей массе, не просто бесчувственны к теме Великой Отечественной Войны. Они, при внешней внимательности к словам взрослых, на поверку совершенно не включены и не хотят вникать в тему Победы. Им она индифферентна. Ну была Победа, ну и что! Нам-то с этого что? Учителя просто в шоке... Тема Великой Отечественной войны для них - то же самое, что тема Ледового побоища. Какой-то "памятный день" или исторический факт... Я понимаю, что говорю страшные для многих вещи. Но это - реальность", - написал учитель.

Он уверен, что проведением пафосных мероприятий с лощеной "патриотичностью" ничего не решить. Это огромная педагогическая проблема, это утрата самих себя.

Российские дети практически не знают истории и героев Великой Отечественной войны, рассказал недавно в Совете Федерации начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик. В 2021 году организаторы российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" провели опрос более 6 тыс. российских школьников из 65 регионов. Только 0,7% знают о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. При этом 23% вообще не смогли назвать ни одного героя Великой Отечественной войны.

К слову, историю сдают на ЕГЭ лишь около 12% выпускников. Это значит, что почти 90% ее просто не учат, так как историю им сдавать не нужно. А именно в старших классах проходят историю Великой Отечественной войны.