В Екатеринбург доставят факел эстафеты "Огонь жизни"

В ближайший понедельник, 12 мая, в Екатеринбург доставят факел "Огонь жизни". Это артефакт одноименной всероссийской эстафеты, направленной на развитие донорства костного мозга.

Как сообщили Накануне.RU в благотворительном фонде "Импакт", забег проходит с апреля по ноябрь 2025 года. За это время факелоносцы из числа активных граждан различных регионов пронесут символ эстафеты – факел – через 100 городов.

Эстафета организована благотворительным фондом "Импакт" совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России. Она направлена на объединение усилий для спасения жизней людей, больных лейкемией.

"Эстафета – это не только красивая традиция, но и важный инфоповод. Ежегодно в пересадке костного мозга нуждаются около 5 тысяч россиян, но найти совместимого донора удается лишь в 1 случае из 10 тысяч. Наша цель – увеличить число потенциальных доноров в федеральном регистре до 500 тысяч к 2025 году и развеять мифы о донации", - отметил президент фонда "Огонь жизни" Алексей Гарбер.

В Екатеринбурге старт эстафете будет дан в 10.00 в Историческом сквере (ул. Горького, 4 А). Маршрут пройдет по историческому центру города. Факел "Огонь жизни" пронесут мимо Площади 1905 года, правительства Свердловской области, Законодательного собрания региона, Театра драмы, "Ельцин-центра", Дворца игровых видов спорта, ККТ "Космос", Храма-на-крови и Дома Севастьянова. Финиш состоится все в том же Историческом сквере.

Чтобы поддержать проект, не нужно бежать или проходить регистрацию. Достаточно прийти 12 мая в Исторический сквер, где будет работать мобильная станция переливания крови. Любой желающий старше 18 лет при предъявлении паспорта и СНИЛС сможет сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга. Станция будет работать с 10.00 до 15.00.

Полная программа и расписание эстафеты – в Telegram-канале фонда.