Дендропарк на Первомайской в Екатеринбурге закроют до конца июля

Дендропарк на улице Первомайская в Екатеринбурге будет закрыт для посещения до конца июля. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-служба горадминистрации.

Там отметили, что сроки условные и все будет зависеть от погодных условий.

"В любом случае, горожанам стоит подождать, чтобы приятное место стало еще более приятным", - отметили в мэрии.

Напомним, что сейчас в парке ведутся работы по монтажу освещения и ремонту ограждений. Сама зеленая зона закрылась на просушку 25 марта.