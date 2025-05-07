Сумма взятки, вменяемой генералу Кузнецову, увеличилась до 80 млн рублей

Выросла сумма взятки, вменяемая бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову от предпринимателя Левы Мартиросяна.

Как сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Михаил Карапетян, первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей. Следствие считает, что дом и участок, который Мартиросян построил генералу, обошлись в общей сложности более чем в 80 млн рублей, уточнил юрист.

Следственные действия в отношении Кузнецова и Мартиросяна завершены, им предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Кузнецова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, в 2021-2023 гг. он получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

В октябре суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости Кузнецова и его родственников. Следствие оценило все арестованное имущество на общую сумму более 300 млн рублей.