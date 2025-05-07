07 Мая 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Ватикане начинается конклав

В Ватикане в 10 утра по местному времени сегодня начнется конклав – выборы нового главы Римско-католической церкви, которая насчитывает почти полтора миллиарда последователей по всему миру.

На площади Святого Петра в городе-государстве собираются тысячи верующих, чтобы лично увидеть и услышать весть о выборе нового Папы Римского.

Конклав начнется с мессы, которую отслужат 133 кардинала. Затем они сделают перерыв на обед, заключительные обсуждения.

В 16:30 начнется extra omnes. Сикстинскую капеллу опечатают, все кардиналы сдадут мобильные телефоны, связи с внешним миром у них не будет.

Ожидается, что около 19 часов (20 часов мск) будут объявлены результаты первого голосования, в честь него в небо поднимется либо белый, либо черный дым. Белый ознаменует выбор нового понтифика, черный – кардиналы не смогли принять консолидированного решения, выборы продолжатся.

Напомним, для избрания Папой кандидат должен набрать две трети голосов.

Теги: ватикан, конклав


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