Полувековой юбилей Поста №1 торжественно отметили в Калуге

История Поста № 1 в Калуге началась в 1975 году. В ознаменование 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, было решено установить почётный караул у Вечного огня на площади Победы. Первым отрядом, заступившим на почетную вахту, были ученики школы №15. Огромную роль в создании Поста сыграл участник Великой Отечественной войны, полковник Иван Фёдорович Милёхин. Калужский Пост №1 – один из немногих постоянно действующих в России. За 50 лет службу в почетном карауле несли более 10 тысяч подростков.

Юбилей отметили в Областном молодёжном центре. В торжественном собрании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, представители ветеранских организаций, школьники и педагоги. Руководители почётных караулов школ и колледжей были награждены Почётными грамотами, калужан поздравили постовцы из Архангельска и Санкт-Петербурга.

«Каждый, кому довелось нести почётную караульную вахту, сохраняет яркие воспоминания о ней на всю жизнь. В Калуге много замечательных традиций, заложенных ветеранами Великой Отечественной войны. Пост № 1 стал одним из символов нашего города, он играет огромную роль в патриотическом воспитании молодёжи. Благодарю всех, что стоял у истоков почётной караульной службы, кто помог сохранить её в трудные 90-е годы, кто сейчас ведёт эту важную и ответственную работу! Уверен, Пост № 1 воспитает ещё многие поколения настоящих патриотов!», – подчеркнул Юрий Моисеев.