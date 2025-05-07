Трамп объявит о "переименовании" Персидского залива в Аравийский

Президент США Дональд Трамп планирует в ходе своего визита в Саудовскую Аравию объявить, что Америка теперь будет называть Персидский залив Аравийским или Арабским, передает Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

На этом настаивали арабские страны, которые так же как и Иран (в прошлом – Персия) имеют выход к этой части Индийского океана.

Персидский залив широко известен под этим названием с XVI века, хотя во многих странах Ближнего Востока доминирует использование названий "Аравийский залив" и "Арабский залив". Правительство Ирана — бывшей Персии — пригрозило подать в суд на Google в 2012 году из-за решения компании вообще не обозначать водоем на своих картах.

На картах Google Maps в США водоем обозначен как "Персидский залив (Аравийский залив)". На картах Apple Maps указано только "Персидский залив".

Американские военные в своих заявлениях и на публикуемых изображениях на протяжении многих лет в одностороннем порядке называют Персидский залив Аравийским заливом.

Спор из-за названия залива стал причиной дополнительной напряженности между США и Ираном, поскольку Иран считает себя наследником и преемником Персидской империи. Трамп же еще в свой первый президентский срок начал называть залив Аравийским.

Ранее в этом году агентство Associated Press подало в суд на администрацию Трампа после того, как Белый дом отказал журналистам в аккредитации из-за решения СМИ не следовать указу президента о переименовании Мексиканского залива в "Залив Америки" на территории Соединенных Штатов.