8,5 тысяч пассажиров "Уральских авиалиний" не могут улететь в Москву

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о том, что почти 8,5 тыс. её пассажиров ожидают вылета в Москву в различных городах России и за рубежом.

Перевозчик вынужденно отменил 18 рейсов. На "запасных" аэродромах сейчас находятся девять самолётов авиакомпании, задержано около 40.

Пассажиры отменённых рейсов могут обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат денег. Оформить вынужденный возврат необходимо там, где билеты были куплены.