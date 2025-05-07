В Саранске отменили занятия в школах и детсадах из-за угрозы атак БПЛА

Занятия отменены 7 мая в детсадах, школах и вузах Саранска, сообщает администрация города.

"Просим сохранять спокойствие! Следите за дальнейшей информацией", - говорится в сообщении.

Сегодня утром губернатор Мордовии Артем Здунов заявил о том, что на территории Саранска объявлена беспилотная опасность, работает система оповещения.

Ранее сообщалось, что мобильный интернет был отключен в более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА, в том числе, в Саранске и нескольких населенных пунктах Мордовии.