В результате обмена ударами между Индией и Пакистаном погибли несколько десятков человек

По меньшей мере несколько десятков человек погибли и десятки ранены в результате обмена ракетными ударами между Индией и Пакистаном.

Ранее Индия объявила о начале операции "Синдур" – возмездии за теракт, который произошел 22 апреля в Пахалгаме на севере Индии. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Фронт сопротивления", которая базируется в Пакистане. Дели обвиняет спецслужбы Пакистана в причастности к нападению, Исламабад отрицает обвинения.

Власти Пакистана заявили о гибели 26 мирных жителей в результате ударов индийских военных. Еще 46 человек получили ранения. Власти Пакистана уверяют, что удары были нанесены по шести гражданским объектам, ни один из которых не был базой. Индия настаивает, что удары наносились только "по известным лагерям террористов".

Пакистан нанес ответные удары по приграничным и спорным территориям. Дели заявляет, что погибли десять человек, еще 48 пострадали.