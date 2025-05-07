Над Брянской областью сбиты более 140 воздушных объектов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что вечером 6 мая и в ночь на сегодня, 7 мая, в небе над регионом сбиты более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета.

"В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО Министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск". Благодаря профессионализму наших доблестных защитников все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Отметим, в ночь на завтра начнёт действовать объявленное Владимиром Путиным на дни празднования юбилея Победы прекращение огня.