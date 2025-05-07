07 Мая 2025
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Фото: Валерий Скудырин

Ученые ПГНИУ создали способ очистки песка черноморского побережья

Ученые ПГНИУ предложили способ очистки песка черноморского побережья с помощью биотехнологий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского университета

Уникальная технология очистки грунтов и подземных вод от нефтепродуктов разработана в лаборатории геологии техногенных процессов Естественнонаучного института ПГНИУ. Разработанный при поддержке Минобрнауки Пермского края метод для применения в Прикамье будет использован для очистки береговой зоны Керченского пролива от последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров.

Ученые предложили собственный метод очистки от остаточного углеводородного загрязнения биотехнологическими методами. Специальным устройством они вводят в грунт и воды кислород для активации проживающих там микроорганизмов, способных очищать от специфического загрязнения. Предварительно бактерии собираются, увеличивается их биомасса и вводится обратно в почву и воду. Образцы загрязненного нефтепродуктами песка уже поступили в ЕНИ ПГНИУ, начаты лабораторные испытания. Позже планируется проведение полевых работ на месте чрезвычайной ситуации.

Напомним, в апреле Роспотребнадзор принял решение о том, что "пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности и не могут быть использованы для организации отдыха". При этом прибрежные зоны в Крыму и Севастополе безопасны летнего отдыха, небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей.

Участники туристического рынка заявили, что россияне все равно приедут в Анапу, причем в большем количестве, чем в прошлом году.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.

Теги: побережье, танкеры, очистка песка, пгниу, нефть


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