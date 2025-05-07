07 Мая 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России утвержден список словарей с нормами русского языка

В России утвержден список словарей и справочников, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка. Распоряжение подписал глава Правительства Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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В списке четыре словаря:

• орфографический словарь русского языка как государственного языка РФ Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН;
• орфоэпический словарь русского языка как государственного языка РФ Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН;
• словарь иностранных слов Института лингвистических исследований РАН;
• толковый словарь государственного языка РФ Санкт-Петербургского государственного университета.

Словари будут доступны в системе "Национальный словарный фонд", которую планируют запустить в 2027 году. До этого времени они будут размещены в открытом доступе на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Создание Национального словарного фонда было анонсировано в 2024 году. Решение связано с активным проникновением иностранных слов в русский язык, огромным количеством разных ресурсов по русскому языку, общим снижением уровня грамотности населения и необходимостью единообразия норм. Фонд должен объединить все данные о нормах современного русского языка, а также стать информационной системой о написании слов, их произношении и месте ударения, причем в исторической динамике, и т.п. Это будет общедоступный и верифицированный источник информации о современном русском литературном языке.

По прошлогодним данным "Дзена" и "Грамоты.ру", 58% россиян считают, что хорошо знают правила орфографии и пунктуации, но иногда допускают ошибки. Однако 24% признают, что плохо знакомы с правилами русского языка. При этом у более чем 80% школьников в России речь недоразвита, отмечает член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко.

Теги: русский язык, словари


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