В России утвержден список словарей с нормами русского языка

В России утвержден список словарей и справочников, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка. Распоряжение подписал глава Правительства Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке четыре словаря:

• орфографический словарь русского языка как государственного языка РФ Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН;

• орфоэпический словарь русского языка как государственного языка РФ Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН;

• словарь иностранных слов Института лингвистических исследований РАН;

• толковый словарь государственного языка РФ Санкт-Петербургского государственного университета.

Словари будут доступны в системе "Национальный словарный фонд", которую планируют запустить в 2027 году. До этого времени они будут размещены в открытом доступе на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Создание Национального словарного фонда было анонсировано в 2024 году. Решение связано с активным проникновением иностранных слов в русский язык, огромным количеством разных ресурсов по русскому языку, общим снижением уровня грамотности населения и необходимостью единообразия норм. Фонд должен объединить все данные о нормах современного русского языка, а также стать информационной системой о написании слов, их произношении и месте ударения, причем в исторической динамике, и т.п. Это будет общедоступный и верифицированный источник информации о современном русском литературном языке.

По прошлогодним данным "Дзена" и "Грамоты.ру", 58% россиян считают, что хорошо знают правила орфографии и пунктуации, но иногда допускают ошибки. Однако 24% признают, что плохо знакомы с правилами русского языка. При этом у более чем 80% школьников в России речь недоразвита, отмечает член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко.