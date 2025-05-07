В Fix price начали продавать крепкий алкоголь

В нескольких магазинах сети Fix price начали продавать крепкие алкогольные напитки. Три лицензии на это выдал московский департамент торговли и услуг, ещё одну – минсельхоз Московской области.

Присутствие спиртного может увеличить общую выручку магазина вдвое. При этом Fix price сложно будет справиться с конкуренцией со стороны других розничных сетей, которые давно торгуют алкоголем, предупреждают эксперты.

По словам собеседника "Ъ", близкого к ритейлеру, продажи крепкого алкоголя уже тестируют в нескольких магазинах сети в столице, в ассортименте представлены водка, виски, ром, настойки.