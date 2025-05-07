Остановился рост цен на вторичную недвижимость

Цены на вторичную недвижимость в Москве почти перестали расти. А эксперты вообще считают, что – с учетом годовой инфляции в более чем 10% - жилье и вовсе стало дешеветь (без учета элитной недвижимости).

Главной причиной остановки роста цен участники рынка называют ставки по ипотеке, которые сейчас сильно сдерживают спрос на недвижимость. Эксперты говорят, что почти все сделки сейчас проходят с использованием наличных средств.

Из-за низкого спроса накапливается предложение, цены могут даже снизиться. Ситуация изменится только в случае существенного снижения ключевой ставки (сейчас она составляет 21%). "Ведомости" со ссылкой на экспертов пишут, что произойдет оживление рынка еще не скоро.