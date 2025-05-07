ЕС планирует полностью отказаться от российского газа в 2027 году. Венгрия против

ЕС хочет полностью отказаться от российского газа в 2027 году. Накануне Еврокомиссия приняла и обнародовала "дорожную карту", согласно которой импорт любого топлива из России будет прекращен к 2027 году. Однако для этого нужно разработать специальное законодательство, принять сначала в Европарламенте, а затем - большинством национальных правительств.

В документе отмечается, что в 2024 году импорт российского газа только вырос, несмотря на планы его сократить. И с этим в ЕС хотят бороться как с "угрозой безопасности". Так, к концу 2025 года будут предотвращено заключение новых контрактов, а существующие спотовые контракты будут прекращены. И уже к концу этого года импорт сократится на треть. Reuters пишет, что на спотовые контракты приходится около 31% импорта российского газа. Также Еврокомисия выступит с предложением ограничить новые контракты на поставку ядерного топлива из России.

При этом в ЕС недавно заявили о готовности покупать как можно больше сжиженного природного газа у США. Это сделала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против плана по отказу от российского газа, так как он противоречит суверенитету стран ЕС. План предусматривает, что если он будет принят Европарламентом и квалифицированным большинством стран ЕС, то вступит в силу, то есть одобрения всех стран не требуется. Такое решение специально принято, чтобы не допустить вето Венгрии или Словакии. Если же какие-то страны не будут исполнять закон, то на этот случай предусмотрены особые процедуры, сказал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Bloomberg не исключает того, что в план еще будут внесены изменения, в том числе его могут отложить. До начала СВО доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%. Сейчас она снизилась до 19%.

