Baza: Мобильный интернет отключили в более чем 30 российских городах

Мобильный интернет был отключен в более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, трудности с доступом к мобильным сетям наблюдаются в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях.

Также сбои есть у ряда абонентов в Москве и Петербурге. Кроме того, интернет полностью отключен в Саранске и нескольких населенных пунктах Мордовии.

На этом фоне Сбербанк предупредил клиентов о возможных сложностях с доступом в приложение. В частности, проблемы могут возникнуть в Москве и Московской области, говорится в уведомлении банка, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Москве утром 5 мая прошла репетиция воздушной части парада Победы. На фоне этого пользователи мобильной связи в Москве массово пожаловались на сбои в работе операторов. Сами сотовые компании сообщили, что связь в столице может работать неустойчиво "по независящим от них причинам". Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) пояснила, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы.