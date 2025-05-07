При капремонте домов будут устанавливаться только отечественные лифты

Министерство строительства России намерено изменить систему закупок лифтов по программам капитального ремонта жилых домов.

Предполагается, что право участвовать в конкурсах получат только сами заводы-изготовители из России и Белоруссии, их официальные дилеры или 100-процентные дочерние организации. Предполагается, что это исключит из торговых цепочек посредников, снизит цены и позволит загрузить госзаказами отечественные предприятия.

По итогам 2024 года выявлена недозагрузка предприятий более чем на 50%, выпущено 25,9 тыс. подъемников. Ведомство отмечает, что при этом мощности российских заводов позволяют производить более 65 тыс. лифтов в год.

По оценкам Минстроя, есть возможность менять ежегодно около 24 тыс. лифтов в многоквартирных домах по программам капремонта и 30–35 тыс. подъемников использовать в новом строительстве.

Как заявила зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева, прямые закупки могут повлиять на рост стоимости услуги по установке лифтов, так как круг участников торгов сужается. Отмечается, что регионам, вероятно, придется тратить дополнительные деньги на поиск монтажников на местах, сообщают "Известия".

Ранее в конструкции скоростных лифтов российского и иностранного производства выявлены недоработки. Они падают с людьми.